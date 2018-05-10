İş Bankası ve Octet Türk işletmelere ihracatın kapısını açıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ile Octet iş birliği, Türkiye’deki KOBİ’lere yabancı dil sıkıntısı çekmeden ve herhangi bir yatırım yapmadan dünyanın dört bir yanına ihracat yapma olanağı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası ile dijital tedarik zinciri yönetim ve finansman portalı Octet arasında yapılan iş birliğiyle ticaretin finansmanında sunulan dijital çözümlerle işletmeler arası ödeme sistemleri yaygınlaştırılıyor. BDDK lisansı ile Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Octet, bu iş birliği sayesinde KOBİ’lere yabancı dil sıkıntısı yaşatmadan dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilme imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital dünyada ekonominin sürükleyici unsurlarından birinin e-ticaret olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Her geçen gün artan uluslararası e-ticaret, ülkemizin mal ve hizmet ihracatının büyümesi açısından önemli bir fırsat. Bugün işletmelerimiz, İş Bankası sanal POS’u üzerinden uluslararası kartlı sistemler olan Visa, Mastercard, American Express, UnionPay ve JCB dışında Sofort, iDeal, Qiwi ve WeChat Pay, gibi 18 farklı alternatif ödeme yöntemiyle ve farklı para birimleriyle tahsilat yapabiliyor. Octet iş birliği sayesinde, Bankamızın e-ticaret alanındaki katma değerli hizmetlerini Octet sistemini kullanan işletmelerimize de sunmuş olduk. İş Bankası olarak, işletmelerin dijitalleşmesini destekleyecek ödeme yöntemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu çözümlerle, yerli üretim ve hizmetlerin yurt dışına erişiminin kolaylaşacağına ve ülkemizin ihracat hacimlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.”