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İş Bankası ve Octet Türk işletmelere ihracatın kapısını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası ile Octet iş birliği, Türkiye’deki KOBİ’lere yabancı dil sıkıntısı çekmeden ve herhangi bir yatırım yapmadan dünyanın dört bir yanına ihracat yapma olanağı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ile Octet iş birliği, Türkiye’deki KOBİ’lere yabancı dil sıkıntısı çekmeden ve herhangi bir yatırım yapmadan dünyanın dört bir yanına ihracat yapma olanağı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası ile dijital tedarik zinciri yönetim ve finansman portalı Octet arasında yapılan iş birliğiyle ticaretin finansmanında sunulan dijital çözümlerle işletmeler arası ödeme sistemleri yaygınlaştırılıyor. BDDK lisansı ile Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Octet, bu iş birliği sayesinde KOBİ’lere yabancı dil sıkıntısı yaşatmadan dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilme imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital dünyada ekonominin sürükleyici unsurlarından birinin e-ticaret olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Her geçen gün artan uluslararası e-ticaret, ülkemizin mal ve hizmet ihracatının büyümesi açısından önemli bir fırsat. Bugün işletmelerimiz, İş Bankası sanal POS’u üzerinden uluslararası kartlı sistemler olan Visa, Mastercard, American Express, UnionPay ve JCB dışında Sofort, iDeal, Qiwi ve WeChat Pay, gibi 18 farklı alternatif ödeme yöntemiyle ve farklı para birimleriyle tahsilat yapabiliyor. Octet iş birliği sayesinde, Bankamızın e-ticaret alanındaki katma değerli hizmetlerini Octet sistemini kullanan işletmelerimize de sunmuş olduk. İş Bankası olarak, işletmelerin dijitalleşmesini destekleyecek ödeme yöntemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu çözümlerle, yerli üretim ve hizmetlerin yurt dışına erişiminin kolaylaşacağına ve ülkemizin ihracat hacimlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

- "İhracat yapmaya çekinen şirketleri ihracata teşvik edeceğiz"

Octet Genel Müdürü Dr. Selim Seval ise birçok KOBİ’nin güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen tahsilat riski nedeniyle ihracat yapamadığını aktararak, “Octet’in güçlü altyapısı sayesinde gerek KOBİ gerekse daha büyük şirketler artık endişe taşımadan yurt dışı alacaklarını zamanında ve sorunsuz olarak tahsil edebilecekler. Octet, yurt dışındaki ithalatçılara, Türkiye’deki tedarikçilerine ödeme yaparken İş Bankası’nın sunduğu ödeme altyapısıyla kredi kartı ya da alternatif ödeme yöntemleri üzerinden ödeme yapabilme imkanı sağlıyor. Bu iş birliği ile ihracat yapmaya çekinen şirketleri ihracata teşvik edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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