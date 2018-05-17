HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İş Bankası’na 1,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

İş Bankası’na 1,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 18 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 447 milyon dolar ve 867,6 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka böylece, geçen yıl mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 100’ün üzerinde yenilemiş oldu.

İmzalanan kredi anlaşmasında; Standard Chartered Bank ve Industrial and Commercial Bank of China koordinatör, First Abu Dhabi Bank ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisine en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti dolar diliminde Libor + yüzde 1,30, avro diliminde ise Euribor + yüzde 1,20 oldu.

İş Bankası, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 18 ülkeden 42 bankanın katılımı ile yeniledi. Bu işlemde Güney Amerika ve Güney Afrika’yı da kapsayacak şekilde farklı ülkelerden çok sayıda bankanın katılımı, kredinin büyüklüğü ve yenileme oranı, uluslararası piyasalarda bankaya ve bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

2018 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 371 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası, sağladığı bu krediyle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Oğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı varOğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı var
Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.