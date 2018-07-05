İş Bankası'ndan Atatürk'ün otomobillerinin korunmasına katkı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı ve bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunarak sergilenmesi ile ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Antika Otomobil Federasyonu aracılığıyla restore edilen 1934 ve 1935 model Lincoln marka iki aracın gelecek kuşaklara aktarılması için, İş Bankası tarafından uluslararası müzecilik kriterlerine uygun koşullarda özel yapım vitrinler ürettirildi.

Sıcaklık ve nem kontrolü ile uzun süreli koruma sağlayan bu vitrinler sayesinde, Anıtkabir’de ziyaretçilerin yakından görme fırsatı bulduğu antika otomobiller, geleceğe de aktarılacak şekilde korunabilecek.

Ayrıca İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği 1936 Model Cadillac marka otomobil de Anıtkabir’de sergileniyor.

Banka, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çubuk Baraj Gölü’nde gezinti teknesi olarak kullandığı "Sarı Zeybek" isimli tekne için de 2016 yılında özel bir vitrin yaptırmıştı.

