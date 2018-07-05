İş Bankası'ndan Atatürk'ün otomobillerinin korunmasına katkı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı ve bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunarak sergilenmesi ile ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor.
Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Antika Otomobil Federasyonu aracılığıyla restore edilen 1934 ve 1935 model Lincoln marka iki aracın gelecek kuşaklara aktarılması için, İş Bankası tarafından uluslararası müzecilik kriterlerine uygun koşullarda özel yapım vitrinler ürettirildi.
Sıcaklık ve nem kontrolü ile uzun süreli koruma sağlayan bu vitrinler sayesinde, Anıtkabir’de ziyaretçilerin yakından görme fırsatı bulduğu antika otomobiller, geleceğe de aktarılacak şekilde korunabilecek.
Ayrıca İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği 1936 Model Cadillac marka otomobil de Anıtkabir’de sergileniyor.
Banka, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çubuk Baraj Gölü’nde gezinti teknesi olarak kullandığı "Sarı Zeybek" isimli tekne için de 2016 yılında özel bir vitrin yaptırmıştı.
Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum