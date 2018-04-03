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İş dünyası üniversiteli gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof.

İş dünyası üniversiteli gençlerle buluştu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulması planlanan Stratejik Planlama Kurulu ile 10 yıl sonra hangi alanda kaç personele ihtiyaç duyulacağının istatistiksel olarak hesaplanabileceğini söyledi.
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi ile Kişisel Gelişim Topluluğu işbirliğinde ‘İş Dünyası Üniversiteli Gençlerle Buluşuyor’ başlıklı etkinlik düzenlendi.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’ndeki etkinliği, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan Kayacı, Genç MÜSİAD Mersin Başkanı Metin Tümen, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Etkinlikte konuşan Çamsarı, Mersin’in gelişimine katma değer sağlayacak her türlü projeyi desteklerini dile getirerek, sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Rektör Çamsarı, “Üniversiteler, milli ve manevi değerlere sahip ülkenin ihtiyaç duyduğu dallarda gençler yetiştirmek için var. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulması planlanan Stratejik Planlama Kurulu ile 10 yıl sonra hangi alanda kaç personele ihtiyaç duyulacağı istatistiksel olarak hesaplanabilecek. Üniversitelere bölüm açılırken bu sayılar dikkate alınacak. Dolayısıyla işsizliğin ilerleyen dönemlerde kendiliğinden azalması söz konusu olacak” dedi.
Genç MÜSİAD Mersin Başkanı Mehmet Tümen ise konuşmasında, MÜSİAD Gençlik Kurulunun yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tümen, öğrencilere hitaben, “Programımızın asıl amacı sizleri alanında üstün başarı sağlamış, kariyer sahibi ve saygın kişilerle bir araya getirerek sizlere onların tecrübelerini ve başarı hikayelerini aktarmaktır” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok ile Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, tecrübe ve deneyimlerini davetlilerle paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Etkinlik sonunda, MÜSİAD Gençlik Kurulu Komisyonu Başkanı Mehmet Sait Kayan tarafından Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya plaket takdim edildi.

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