İş dünyası 'Yeni Ekonomi Modeli'ni değerlendirdi

Cansel KİRAZ-Can EROK-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. Toplantıda İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri ve finans sektöründen temsilciler de yer aldı.

"SAĞLAM BİR BANKACILIK SİSTEMİMİZ VAR"

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Cantekin, "Şu anda gelinen gerek faiz gerek kurlardaki seviye asla ülkemizin makroekonomik realitelerini yansıtmadığı bir gerçek. Dolayısıyla bunu makroekonomik değerlerle açıklamak imkansız. Ülkemizin makroekonomik seviyelerinde şu aşamada herhangi bir şekilde gerek kurda gerekse faizde bu seviyelerde volatilite gerektiren herhangi bir bozulma olmadığına inanıyorum. Sağlam bir bankacılık sistemimiz var. Genel bütçe dengemiz oldukça iyi gidiyor. Bakanımız da orta ve uzun vadede ileriye dönük hedeflerini de açıkladı. Dolayısıyla bu oluşan volatilitenin tamamen makroekonomik konular dışında jeopolitik konulardan kaynaklandığı yönünde bir tasavvur var. Ben de buna inanıyorum" dedi.