"İş Dünyasında Kadınlar" paneli

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, cinsiyet eşitliğinin ve özellikle de kadınların eğitime aktif katılımının desteklenmesinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının önceliklerinden olduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Slater, Konsolosluk tarafından İstanbul'da düzenlenen "İş Dünyasında Kadınlar" konulu paneldeki konuşmasında, kadın haklarının, İngiltere Başbakanı Theresa May'in öncelikli konularından birini oluşturduğunu çünkü bu yıl Birleşik Krallık Parlamentosunun, kadınlara ilk kez oy kullanma hakkı veren yasayı kabul etmesinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Kadınların iş piyasasına katılımın nasıl daha fazla arttırılabileceğinin tartışıldığı panelde Başkonsolos Slater, "Cinsiyet eşitliğinin ve özellikle de kadınların eğitime aktif katılımını desteklenmesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının önceliklerindendir. Dışişleri Bakanımız ve diğer bakanlarımız tüm dünyada kız çocuklarının eğitime erişim oranının iyileştirilmesi ve ayrıca kamu düzeni ve güvenlik alanlarındaki çalışmalarımızda kadınların ihtiyaç ve görüşlerinin de göz önüne alınması konularında büyük çabalar sarf etmektedir." diye konuştu.