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"İş Dünyasında Kadınlar" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater: - "Cinsiyet eşitliğinin ve özellikle de kadınların eğitime aktif katılımını desteklenmesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının önceliklerindendir" - "Chevening, bizim için sadece bir burs programı değil, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için uzun soluklu bir yatırım"

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, cinsiyet eşitliğinin ve özellikle de kadınların eğitime aktif katılımının desteklenmesinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının önceliklerinden olduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Slater, Konsolosluk tarafından İstanbul'da düzenlenen "İş Dünyasında Kadınlar" konulu paneldeki konuşmasında, kadın haklarının, İngiltere Başbakanı Theresa May'in öncelikli konularından birini oluşturduğunu çünkü bu yıl Birleşik Krallık Parlamentosunun, kadınlara ilk kez oy kullanma hakkı veren yasayı kabul etmesinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Kadınların iş piyasasına katılımın nasıl daha fazla arttırılabileceğinin tartışıldığı panelde Başkonsolos Slater, "Cinsiyet eşitliğinin ve özellikle de kadınların eğitime aktif katılımını desteklenmesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının önceliklerindendir. Dışişleri Bakanımız ve diğer bakanlarımız tüm dünyada kız çocuklarının eğitime erişim oranının iyileştirilmesi ve ayrıca kamu düzeni ve güvenlik alanlarındaki çalışmalarımızda kadınların ihtiyaç ve görüşlerinin de göz önüne alınması konularında büyük çabalar sarf etmektedir." diye konuştu.

Chevening Programı'nın, Birleşik Krallık Hükümetinin sunduğu ve Britanya'nın önemli üniversitelerinde bir yıllık yüksek lisans eğitimi almak isteyen, geleceğin liderlerine yönelik bir burs programı olduğunu belirten Slater, "1988 yılından bu yana Türkiye'de iki binden fazla kişi bu burstan faydalanmıştır. Geçen sene Türkiye'den yirmi beş bursiyerimiz oldu ve onlar eğitimlerini tamamlamak üzere. Chevening, bizim için sadece bir burs programı değil, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için uzun soluklu bir yatırım. Bugün burada Chevening mezunu dostlarımızla birlikte olmamız da kurduğumuz bu harika ağın ve onlarla ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirme arzumuzun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Panele, Çelebi Havacılık Mali İşler Başkanı Elvan Hamidoğlu, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar ve Akbank iştiraki AKÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Sitare Sezgin, misafir konuşmacı olarak katıldı.

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