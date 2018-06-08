İş dünyasından Erdoğan Demirören için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - İş dünyası yöneticileri, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, Erdoğan Demirören'in, kendisini ülke ekonomisinin ileriye gitmesine adayan, toplumun her kesimine katkı vermeye çalışan çok özel bir insan olduğunu kaydetti. Demirören’in duruşu ile hayatı boyunca hep umutlu, hep yol gösterici olduğunu aktaran Avdagiç, "60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi. Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey’in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur. Erdoğan Demirören’e Allah'tan rahmet, Demirören Ailesi'ne, Demirören Holding ve Demirören Medya Grubu camiasına, iş dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. \ - "Türk özel sektörünün öncülerinden ve önemli bir kuşağın temsilcisiydi” İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da "Şahsen de tanıdığım, sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerdeki girişimleri ile Türk özel sektörünün öncülerinden ve önemli bir kuşağın temsilcisi, girişimcisi Erdoğan Demirören’in vefatından dolayı derin üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Başta Demirören Ailesi olmak üzere tüm Demirören Grubu’na başsağlığı diliyorum.” açıklamasını yaptı.

\ - "Türk sanayinin gelişmesine büyük katkılar sundu" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise Türkiye'nin duayen sanayicilerinden, değerli iş insanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi. Demirören'in Türk sanayinin gelişmesine büyük katkılar sunan, medya alanında önemli yatırımlarda bulunan, spor ile sanata destek veren ve hayırsever kişiliğiyle gönülleri kazanmış kıymetli bir iş insanı olduğunu belirten Olpak, "Tecrübesi, bilgisi ve enerjisiyle bize her zaman örnek olan Demirören'in yeri kolay doldurulamaz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. \ - "Yatırım ve çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynadı" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, yatırım ve çalışmalarıyla ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayan, Türkiye ekonomisine değerli katkılarda bulunarak binlerce kişinin istihdam edilmesini sağlayan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

\ - "Türk sanayisinin gelişmesinde önemli katkılarda bulundu" Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem ise, Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Türk sanayisinin gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, hayırseverliği ile de örnek bir iş adamı olan merhum Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu. \ - "Lider kişiliği, yenilikçi yaklaşımları ve girişimci ruhu ile gençlere örnek oldu" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de vatanı, bayrağı ve milleti için durmak bilmeden çalışan, iş dünyasının duayen isimlerinden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını, ihracat ailesi olarak derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Lider kişiliği, yenilikçi yaklaşımları ve girişimci ruhu ile bugüne kadar birçok alanda gençlere örnek olan Demirören'in eğitim, sanat ve spor konularında verdiği desteklerle de milletin gönlünde yerini aldığını bildiren Büyükekşi, "Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Demirören Holding çalışanlarına ve yakınlarına başsağlığı dileriz." temennisinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demirören Holding'in kurucusu Sayın Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. \ - "İş dünyasına öncü işler yaptı" Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Türk iş dünyasının önde gelen büyüklerinden Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören Beyefendiyi kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, "Erdoğan Bey, enerjisi çok yüksek, çalışma azmiyle dolu, yaptığı işi çok seven bir iş adamıydı. Başta rahmetli Sakıp Sabancı olmak üzere, yakın aile dostumuz olan Erdoğan Bey’in ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatı için kıymetli katkıları olmuştur. Bilgi ve deneyimiyle iş dünyasına birçok öncü işler yapmıştır. Kendisine 'ağabey' dediğim merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören Ailesine, Demirören Grubu çalışanlarına ve tüm iş dünyasına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

\ - Her zaman hatırlanacak" Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da iş dünyamızın öncü isimlerinden, Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize

katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören’in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim." temennisinde bulundu. -"Erdoğan Demirören’in yeri kolay doldurulamayacak" İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Hayırsever, sporu ve sanatı destekleyen, Türk sanayinin gelişmesine önemli katkılar sunan bir iş insanı olan Erdoğan Demirören’in yerinin kolay doldurulamayacağını dile getiren Pelister, "Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İş dünyasından Erdoğan Demirören için taziye mesajı

- İTO Başkanı Avdagiç: - "Erdoğan Demirören, kendisini ülke ekonomisinin ileriye gitmesine adayan, toplumun her kesimine katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı" - İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: - "Sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerdeki gi

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