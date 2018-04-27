İş dünyasından Trabzonspor'a destek kampanyası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Dört meslek örgütü olarak başlattığımız "İş Alemi TS61" Trabzonspor'umuza destek kampanyamıza tüm üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin iş birliğinde başlatılan "İş Alemi TS61" kampanyasıyla ilgili TTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, meslek örgütleri olarak Trabzonspor'a bugün olduğu gibi geçmişte de her zaman sahip çıktıklarını ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor'un bir dünya markası olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük bir taraftara ve sevgiye sahip olan Trabzonspor'umuz, her zaman zor şartlar altında mücadelesine devam ederken ardından milyonların yaptığı küçük büyük bağışlar ve katkılarla ezilmeden yoluna onurla devam etmiştir. İlk günlerde olduğu gibi gönlü derya olan insanların küçük katkılarıyla büyüyen Trabzonspor'umuz, büyüklüğünü başta gönlü derya olan insanlara verdiği sayısız kupalarla yedi düvele göstermiştir."