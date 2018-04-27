İş dünyasından Trabzonspor'a destek kampanyası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Dört meslek örgütü olarak başlattığımız "İş Alemi TS61" Trabzonspor'umuza destek kampanyamıza tüm üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.
Hacısalihoğlu, TTSO, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin iş birliğinde başlatılan "İş Alemi TS61" kampanyasıyla ilgili TTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, meslek örgütleri olarak Trabzonspor'a bugün olduğu gibi geçmişte de her zaman sahip çıktıklarını ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
Trabzonspor'un bir dünya markası olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:
"Büyük bir taraftara ve sevgiye sahip olan Trabzonspor'umuz, her zaman zor şartlar altında mücadelesine devam ederken ardından milyonların yaptığı küçük büyük bağışlar ve katkılarla ezilmeden yoluna onurla devam etmiştir. İlk günlerde olduğu gibi gönlü derya olan insanların küçük katkılarıyla büyüyen Trabzonspor'umuz, büyüklüğünü başta gönlü derya olan insanlara verdiği sayısız kupalarla yedi düvele göstermiştir."
- "Zor günler milyonların desteği ve sevgisiyle aşılacak"
Hacısalihoğlu, kampanyaya destek olunması çağrısında bulunarak, "Gönlü derya olan milyonlara buradan sesleniyoruz, en zor dönemlerde olduğu gibi bugün de büyük küçük demeden herkesin katkısına ihtiyacı olan Trabzonspor'umuza destek zamanıdır." ifadesini kullandı.
Zor günlerin milyonların desteği ve sevgisiyle aşılacağını işaret eden Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şanlı tarihinde olduğu gibi Trabzonspor milyonların ortak değeridir ve ortak değerimiz olarak kalmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, dört meslek örgütü olarak başlattığımız "İş Alemi TS61" Trabzonspor'umuza destek kampanyamıza tüm üyelerimizden destek bekliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde gönlü derya olan Trabzonspor hayranlarını, büyük küçük demeden destek kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Destekçilerin, çığ gibi büyüyerek büyük bir soluk olacağına inancımız tamdır. "
"İş Alemi TS61" kapsamında hesap numaraları şöyle:
Ziraat Bankası Girişimci Şube/ TR86000100210739293537501 (Türk lirası hesabı), TR590001002107392935375013 (Dolar hesabı), TR320001002107392935375014 (Avro hesabı) Yurt dışı işlemler için SWIFT kodu: TCZBTR2A
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum