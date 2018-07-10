"İş dünyasının genç temsilcileri olarak göreve hazırız"

İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, "10 Temmuz 2018 tarihinin bir milat olmasını ümit ediyoruz. İş dünyasının genç temsilcileri olarak, göreve hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden ülkemiz, her şeyin en iyisini başaracak güçtedir." ifadelerini kullandı.
GYİAD'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Savcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabineye görevlerinde başarılar diledi.
Savcı, şunları kaydetti:
"Yeni sistemin ilk temsilcileri olarak, görev yapacak tüm değerli bakanlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. GYİAD olarak, daha önce de dile getirmiş olduğumuz başlıklar başta olmak üzere ülkemiz ekonomisini ileri taşımaya yönelik çalışmalara bir an önce başlanmasını bekliyoruz. Genç iş dünyası olarak, öncelik verilmesini beklediğimiz başlıklar arasında ekonomi yönetimine ve reformlara ağırlık verilmesi, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi için uygun ortamın hazırlanması, eğitim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularına özel önem verilmesi ve OHAL uygulamasının sona erdirilmesi yer alıyor. Bu anlamda, 10 Temmuz 2018 tarihinin bir milat olmasını ümit ediyoruz. İş dünyasının genç temsilcileri olarak, göreve hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden ülkemiz, her şeyin en iyisini başaracak güçtedir."
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