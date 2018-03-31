İş dünyasının önemli isimleri, öğrencilere tecrübelerini aktardı

TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu ve Uşak Üniversitesi Ekonometri Topluluğu öğrencileri girişimcilik temalı bir panel düzenledi.

Panele Türkiye’nin saygın iş dünyası yayınlarından Ekonometri Dergisi kurucularından Sertaç Kantarcı, işadamı Melih Akman ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mehmet Kara katıldı. TOBB Uşak Genç Girişimciler Başkanı Alperen Cinci moderatörlüğünde düzenlenen panele ilgi ve katılım yoğun oldu.

Panel açılışında konuşan Cinci, girişimciliğin önemine vurgu yaparak "Girişimcilik Türkiye’de değeri yeni yeni anlaşılan bir konu, girişimci insanların ortak özelliği sosyal olmalarıdır. Bizler okulda sosyal öğrencilerdik, başarı notla değerlendirilemez, başarının ölçeği zenginlikte değildir, başarı kişinin kendi iç huzurunu yakalaması ve mutlu olmasında saklıdır’’ ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Türkiye’nin önde gelen filo kiralama firması AND Filo Genel Müdürü Melih Akman söz aldı. Akman konuşmasında farklı alanlarda yer aldığı kariyerinin başarı hikayelerine değindi. Türk tipi girişimcilik hakkında ilgi çekici tespitlerde bulunan Akman, Türk iş dünyasının kronik sorunu haline gelen plansız büyümenin zararlarına vurgu yaptı.

Panelin devamında konuşan Ekonometri Dergisi sahiplerinden Sertaç Kantarcı kör olduğunu farklı kelimelerle ifade eden dilencinin öyküsünün anlatıldığı ödüllü bir kısa film ile başladı. Klişelerin eleştirildiği filmin devamında hayata farklı bir perspektifle bakılması gerektiğine dikkat çeken Kantarcı, zehirli olanın zirveler, grafikler gibi klişelere takılı kalmak olduğunu ve bunlardan uzaklaşmanın başarıyı getireceğini belirtip dünyanın en ünlü başarısızlık hikayelerini anlattı.

Panelin sonunda İnsan Kaynakları Uzmanı Mehmet Kara söz aldı. İnsan kaynakları alanında deneyimlerini anlatan Kara, mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususları kendine has üslubuyla aktardı.

Panele katılan öğrenci grupları iş dünyasının tecrübeli isimleriyle bir araya gelmekten ve önemli bilgiler aldıkları için memnun olduklarını belirtiler. Panel konukların soru cevap bölümüyle sona erdi.