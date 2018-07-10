"İş dünyasının yeni kabineden üç kritik beklentisi var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni kabineden "kurlarda oynaklığın bitmesi", "işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi" ve "kaliteli büyüme" olmak üzere üç kritik beklentisi olduğunu belirterek, "Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomide yeni bir denge kurulduğunu belirterek, iş dünyası olarak, yeni hükümet sisteminin sağladığı gücü maksimum ölçüde kullanacak bir ekibin iş başına getirildiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ekonominin profesyonel ellere bırakılmasının iş dünyasının cesaretini artırırken, potansiyel riskleri de ortadan kaldıracağını vurgulayan Avdagiç, “Yeni hükümet sistemiyle kabineyi destekleyecek politika kurulları, ofisler ve başkanlık birimleri de devreye girecek. Böylece Türkiye tüm güçleriyle birlikte harekete geçecek, Türkiye’de artık değer üretmeyen hiçbir mekanizmaya yer kalmayacak.” görüşlerini aktardı.