İş gücü piyasasının ihtiyacı belirlenecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşgücü Piyasası Araştırması" kapsamında ülke genelinde yaklaşık 90 bin iş yerinin ziyaret edilerek, piyasa ihtiyaçlarının belirleneceğini bildirdi.

Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde "İşgücü Piyasası Araştırması"nın 81 ilde yaklaşık 90 bin iş yerinde yürütüleceğini belirtti.

Araştırmayla işverenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmeyi amaçladıklarını aktaran Uzunkaya, elde edilen bilgilerle istihdam politikalarına yön vereceklerini vurguladı.

Uzunkaya, araştırma süresince Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin iş ve meslek danışmanıyla sahaya ineceklerini bildirdi.

İşverenleri hem istihdam teşvikleri konusunda hem de İŞKUR'un yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Uzunkaya, şunları kaydetti:

"İş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra kamu istihdam kurumlarının asli görevleri arasında iş gücü piyasasını izlemek ve nabzını tutmak da yer alıyor. Bu kapsamda İŞKUR olarak her yıl düzenli olarak iş gücü piyasası araştırması gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nı iş gücü piyasasını tüm yönleriyle ele alarak, piyasanın ihtiyacını ortaya koymak konusu üzerine inşa ettik. Çalışmamız, il düzeyinde ve sektörel tahmin verebilecek şekilde sonuçlar ortaya koyacak."