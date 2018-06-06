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İş insanı Hamdi Boyacı, son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

İZMİR'de, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görürken, hayatını kaybeden iş insanı Hamdi Boyacı (75), Menderes ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görürken, hayatını kaybeden iş insanı Hamdi Boyacı (75), Menderes ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve son günlerini Alsancak semtindeki evinde geçiren iş insanı Hamdi Boyacı, dün yaşamını yitirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, nisan ayında İzmir'e geldiğinde, o dönemde tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiği Boyacı için Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti yapılan törene Boyacı'nın oğulları ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve AK Parti İzmir il Başkanı Aydın Şengül katıldı. Hamdi Boyacı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Menderes ilçesindeki Küner Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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