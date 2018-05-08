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İŞ İNSANI SİYANÜR İÇEREK YAŞAMINA SON VERDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA  Kadıköy'de, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker(45), evinde siyanür içerek yaşamına son verdi.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker(45), evinde siyanür içerek yaşamına son verdi. Köker'in cenazesi, AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker, Pazar günü apartman görevlisini çağırarak ona bir zarf verdi. Köker, ardından telefonla bir arkadaşına ulaşarak adına bir zarf geldiğini ve gelip o zarfı apartman görevlisinden almasını söyledi.
Bugün öğle saatlerinde adrese gelen Köker'in arkadaşı, apartman görevlisinden zarfı aldı. Zarfı açan arkadaşı, Köker'in ona hitaben mektup yazdığını anladı. Mektubu okuyan arkadaşı Köker'in, hayatına siyanür içerek son verdiğini ve eve girecek olanların gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirttiğini gördü.
Mektubu okuyan arkadaşı ile apartman görevlisi, durumu polise bildirdi. Olay yerine sek edilen polis ekipleri, olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde, Köker'in cesediyle karşılaşıldı. AFAD ekipleri, ceset ve evi dezenfekte etti. Olay yeri incelememe ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ekipler, evde elde ettikleri delilleri, delil torbalarına koyarak Polis Kriminal İnceleme Laboratuvarı'na götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İntihar olayının tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin yapılacak otopsinin ardından anlaşılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-AFAD ekiplerinin çalışması
-Apartman görevlisiyle röp
-Cesedin çıkartılması
-İş kadınının fotoğrafları
-İş kadınının intihar ettiği apartman
- Genel ve detay

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