İş insanları, çocuk istismarına karşı tiyatro sahnesine çıktı

Tiyatrohane ekibiyle 8 aylık hummalı bir çalışma gerçekleştiren iş dünyası, Anton Çehov'un öykülerinden Neil Simon'un oyunlaştırdığı 'Sevgili Doktor' adlı oyundaki performansları ile izleyenlerden tam not aldı. İzmir Sanat Merkezi'nde sergilenen oyun, ilgi ve beğeniyle izlendi. Yönetmenliğini Erk Bilgiç, yönetmen yardımcılığını Murat Sönmez'in üstlendiği oyunda Hakan Pekin, Abdullah Külahçıoğlu, Dila Can, Ceren Şengüler, Sinan Keskin, Büşra Tanman, Nilgün Öztürk, Baskın Kocabaş, İlknur Gönülalan Yeşilyurt ve Pınar Şenol gibi iş dünyasının tanınmış isimleri rol aldı. Tiyatro projesi sayesinde bir yandan üyelerinin kişisel gelişimini hedeflediklerini, diğer yandan da sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, oyundan elde edilecek gelirin Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) çocuk istismarına karşı 'dur' demek için gerçekleştirdiği “Kırmızıda Dur De" projesine aktarılacağını belirtti. Bu kapsamda, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren İlter, şöyle konuştu:

"Bu proje ile ilköğretim düzeyindeki çocuklara cinsel istismara karşı bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesiyle çok önemli bir konuda farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz. Çocuk istismarı konusunda ülkemiz ne yazık ki dünyada üçüncü sırada. Yapılan araştırmalar, ülkemizde istismara uğramış çocuk oranının yüzde 33 olduğunu bildirmekte. Bu rakam her 3 çocuktan 1'i demektir. Dünyada ise son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bin civarında bulunmakta. Dünyada her 5 çocuktan 2'si fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Çocuklara yönelik istismarın son bulması için caydırıcı yasalar çıkartılması gerektiğini savunmaktayız. Bir sosyal örgüt olarak, bu olaylara dur diyebilmek adına sosyal bir etkinlikle dikkat çekebilmek adına buradayız."

EGİAD Tiyatro Topluluğu Proje Sorumlusu Hakan Pekin iş hayatının da bir tiyatro ve her şirketin bir bakıma sahne olduğuna vurgu yaparak, "Biz bu proje ile hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik hem de kendi kişisel gelişimimize katkı sağladık. Her açıdan verimli ve güzel bir çalışma oldu" dedi.

