HABER

İş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 23:11 | Son Güncelleme

KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 'Haydi Kayseri Eller Cebe' programı kapsamında kendi işini yapmak isteyen kadınlara destek olmak amacıyla konser düzenlendi.

İş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenledi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 'Haydi Kayseri Eller Cebe' programı kapsamında kendi işini yapmak isteyen kadınlara destek olmak amacıyla konser düzenlendi.
KİGDER'in iş sahibi kadınları, kendi işini yapmak isteyen kadınlara finans sağlaması için oluşturulan mikrofinans sistemine katkı sunmak amacıyla konser etkinliği gerçekleştirdi. Konser Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programda KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve KİGDER üyeleri nostaljik şarkılar seslendirdi. İzleyiciler ise okunan şarkıları beğeniyle dinledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren KİGDER üyeleri salonda bulunanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenledikleri etkinlikle ilgili konuşan Karaoğlu, "Bugün düzenlediğimiz Nostalji Gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 600 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında hem farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istedik. Bugün iş kadınlarımızla birlikte sahneye çıktık. Nostalji eserleri seslendirdik. Bu amaçla güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenlediİş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenlediİş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenlediİş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenledi

Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

İlginizi Çekebilir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.