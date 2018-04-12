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İş kadınları mikro finans desteği için konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)’nin iş sahibi kadınları, kendi işini yapmak isteyen kadınlara finans sağlamak için oluşturulan ‘mikrofinans sistemi’ne katkı sunmak amacıyla konser etkinliği gerçekleştirecek.Mikrofinansa Destek İçin Nostalji Gecesi etkinliğinin, 20 Nisan tarihinde saat 19.30’da ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirileceğini belirten KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “Bizler bu etkinlikle kendi işini yapmak isteyen kadınların balık tutmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İş kadınları mikro finans desteği için konser verecek

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)’nin iş sahibi kadınları, kendi işini yapmak isteyen kadınlara finans sağlamak için oluşturulan ‘mikrofinans sistemi’ne katkı sunmak amacıyla konser etkinliği gerçekleştirecek.

Mikrofinansa Destek İçin Nostalji Gecesi etkinliğinin, 20 Nisan tarihinde saat 19.30’da ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirileceğini belirten KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “Bizler bu etkinlikle kendi işini yapmak isteyen kadınların balık tutmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz olan konserimize tüm Kayserilileri davet ediyoruz” dedi.

Mikrofinansa destek projesini ilk olarak 2014 yılında Haydi Kayseri Eller Cebe 1 kampanyası ile başlattıklarını hatırlayan Karaoğlu, “Kadın Girişimci Kurulunun İcra Komitesi Üyeleri olarak Kayseri Mikrofinansına destek vermek için işadamlarımıza farkındalık yaratmış, onlardan bağış toparlamış ve Türkiye İsrafı Önleme ve Koruma Vakkfına, Kayseri Mikrokredi kadınları kullansın diye bu bağışları yatırmış idik. Bu sene Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak, Haydi Kayseri Eller Cebe 2 kampanyasını düzenliyoruz. Kayseri’de mikrokrediden faydalanan bin 540 kadınımız var. İşadamlarımızın tekrar kapılarını çaldık ve verdikleri destekleri Türkiye İsrafı Önleme ve Koruma Vakfına bağışladık. Şu ana kadar 140 bin TL civarında bir bağış toplandı. Konser gününe kadar da bağış toplanmaya devam edecek” diye konuştu.

KİGDER olarak amaçlarınınkadınları sosyal, siyasal, hukuksal her alanda toluma kazandırmak, kişisel gelişimlerini artırmaya yardımcı olmak, yollarına çıkan engelleri nasıl aşabilecekleri konusunda onlara yol göstermek olduğunu dile getiren Karaoğlu, 3 aydan bu yana devam eden konserde, yalnızca iş kadınlarının sahneye çıkacağını sözlerine ekledi.

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