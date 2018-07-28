İş kolu istatistikleri açıklandı

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden 1 milyon 802 bin 155'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

İstatistiklere göre "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 156 bin 968, "Gıda Sanayi" iş kolunda 610 bin 841, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 206 bin 273, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 491 bin 679, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 55 bin 766, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 240 bin 117, "İletişim" iş kolunda 68 bin 725, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 91 bin 443 kişi çalışıyor.

"Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda çalışanların sayısı 290 bin 563, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda çalışanların sayısı 3 milyon 473 bin 776, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda çalışanların sayısı da 180 bin 393 olarak belirlendi.