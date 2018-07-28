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İş kolu istatistikleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden 1 milyon 802 bin 155'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor - En fazla üyeye sahip konfederasyon 958 bin 618 işçi ile Türk-İş olurken, bunu 654 bin 722 işçi ile Hak-İş takip etti

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden 1 milyon 802 bin 155'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

İstatistiklere göre "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 156 bin 968, "Gıda Sanayi" iş kolunda 610 bin 841, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 206 bin 273, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 491 bin 679, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 55 bin 766, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 240 bin 117, "İletişim" iş kolunda 68 bin 725, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 91 bin 443 kişi çalışıyor.

"Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda çalışanların sayısı 290 bin 563, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda çalışanların sayısı 3 milyon 473 bin 776, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda çalışanların sayısı da 180 bin 393 olarak belirlendi.

"Metal" iş kolunda 1 milyon 582 bin 714, "İnşaat" iş kolunda 1 milyon 805 bin 928, "Enerji" iş kolunda 248 bin 51, "Taşımacılık" iş kolunda 732 bin 647, "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" iş kolunda 177 bin 756, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kolunda 406 bin 501, "Konaklama ve Eğlence İşleri" iş kolunda 994 bin 168, "Savunma ve Güvenlik" iş kolunda 295 bin 265, "Genel İşler" iş kolunda ise 1 milyon 12 bin 90 çalışan bulunuyor.

Türk Metal 209 bin 429, Hizmet-İş 286 bin 356, Genel-İş 76 bin 925, Tez-Koop-İş 63 bin 969, Tes-İş 60 bin 627, Belediye-İş 74 bin 904 ile en fazla üye sayısına sahip sendikalar.

En fazla üyeye sahip konfederasyon 958 bin 618 işçi ile Türk-İş olurken bunu 654 bin 722 işçi ile Hak-İş takip etti. DİSK'in 160 bin 568, Tüm-İş'in 568, Birlik-İş'in 371 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 27 bin 308.

Öte yandan geçen yıla göre sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı.

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iş kolu istatistikleri temmuz 2018

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