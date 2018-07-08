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İş mahkemelerine arabuluculuk dopingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

İş mahkemelerinin dava yoğunluğu, 1 Ocak'ta uygulanmaya başlanan arabuluculukla azaldı - İşçi-işveren uyuşmazlığında geçen yılın ilk 6 ayında 120 bin olan dava sayısı, bu yılın aynı döneminde 31 bin 668'e düştü

KEMAL KARADAĞ - İş mahkemelerindeki dava yoğunluğu, zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasıyla azaldı.

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulamaya konuldu.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 163 bin 557 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı.

Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında 72 bin 750 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. Uyuşmazlıklardan 38 bin 600'ünde ise işçi ve işveren anlaşamadı.

- Yargının iş yükünü azalttı

İşçiler alacaklarına uzun yıllar süren mahkeme süreçleri yerine en fazla 4 günde kavuştu. İşverenin de sorunları çözüme kavuşturmasını sağlayan arabuluculuk, iş mahkemelerinin iş yükünün azalmasını sağladı.

Arabuluculukla, iş mahkemelerindeki dava sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Geçen yılın ilk 6 ayında mahkemelere işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle 120 bin dava açıldı. Bu rakam, arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle 30 Haziran 2018 itibarıyla 31 bin 668'e indi.

Böylece, dava sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştü.

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Ankara Arabulucululuk iş mahkemeleri iş uyuşmazlığı

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