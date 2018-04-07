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İş makineleri AKM içinde yıkıma devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. AKM’nin içerisinde iş makineleri bir yandan yıkıma devam ederken, bir yandan da hafriyatları kaldırılıyor.
2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.
Tiyatro binası olarak 1946’da projelendirilerek Taksim Meydanı’nda inşa edilen AKM, Mimar August Perret tarafından yapıldı.

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