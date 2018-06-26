İş makineleri altında evlenme teklifi

TEKİRDAĞ (AA ) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden mühendisi Emre Arslan, kız arkadaşına maden sahasında kalp şeklinde konumlandırılan iki iş makinesinin altında evlenme teklif etti.
Uzun süredir kız arkadaşı Emine Dolgun'a sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya hazırlanan Arslan, bu konuda maden sahasında çalışan iş arkadaşlarından yardım istedi.
Arslan'ın arkadaşları da maden sahasına iki iş makinesi getirerek, makinelerin kazıcı bölümlerini birleştirip kalp şekli oluşturdu.
Daha sonra, Emine Dolgun'u başka bir konuyu görüşme bahanesiyle maden sahasına çağıran Arslan, iş makinelerinin altında cebindeki yüzüğü çıkardı. Arslan, kız arkadaşına, "Rüyalarımdan gerçeğime, karanlıktan ışığa
geçişime, gündüzden geceme, dünümden yarınıma ortak, sesime, nefesime, ruhuma
ve kalbime eş ol istiyorum. Seni çok seviyorum. Ömrümüzün geri kalan yıllarında
birlikte olmak ve beraber yaşlanmak için benimle evlenir misin?" diyerek, evlilik teklifinde bulundu.
Sürpriz karşısında mutlu olan Emine Dolgun da teklifi "evet" diyerek kabul etti.
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