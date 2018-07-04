HABER

İş makinelerinin "beynini" çalan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Makinaların 80 bin lira değerindeki elektronik devre kartlarını çalan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinalarının elektronik devre kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, park halindeki 2 iş makinesinin kırkar bin lira değerindeki "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin kullandığı aracı tespit eden ekipler, zanlı E.A'yı İstanbul'da gözaltına aldı.

Kocaeli'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yokCHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepkiDiyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.