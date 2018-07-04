KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinalarının elektronik devre kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, park halindeki 2 iş makinesinin kırkar bin lira değerindeki "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin kullandığı aracı tespit eden ekipler, zanlı E.A'yı İstanbul'da gözaltına aldı.
Kocaeli'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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