İş makinesinin altında kalan çocuk öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde iş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dorucak köyünde asfalt çalışması yapan ekiplerin park halinde bıraktığı iş makinesine binen Hüseyin Çelik'in (10) çalıştırdığı araç devrildi.
Aracın altında kalan ve Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi.
Çelik'in cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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