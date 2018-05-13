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İş makinesinin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

İş makinesinin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş makinesinin çarptığı 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kadir Tanaç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sevindikli mevkisindeki otoyol çalışması kapsamında bir binanın yıkımını gerçekleştiren H.B'nin kullandığı iş makinesi, hurda demir toplayan Tanaç'ı ezdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Tanaç'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kıbrıs gazisi olan 5 çocuk babası Tanaç'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

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Kıbrıs gazisi

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