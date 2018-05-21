İş makinesinin üzerinden geçtiği engelli hayatını kaybetti

Düzce'de yolda çalışma yapan iş makinesinin üzerinden geçtiği engelli, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda refüj temizliği yapan Engin G.'nin idaresindeki iş makinesi, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde geri manevra yaptığı esnada karşı şeride geçmek isteyen İdris Sakalsız'ın (43) üzerinden geçti.
Çevredeki vatandaşlar ve işçiler, Sakalsız'ın hayatını kaybettiğini düşünerek çöp poşeti ile üzerini örttü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sakalsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde önlem alan ekipler, iş makinesi operatörünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum