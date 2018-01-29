İş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla kendini yaktı (2)

CHP'DEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, cezaevinden çıkan Mustafa Birgül'ün iş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla bugün, Karesi ve Altıeylül belediyeleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği yerde basın açıklaması yaptı.

Başkan Sarı şöyle konuştu:

"Ülkemizin yüzde 11.1 büyüdüğünü iddia edenler bugün yaşanılan bu insanlık ayıbının bir numaralı aktörleridir. Ülkemizin geldiği nokta ortada. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde iktidar sahipleri halkından uzak, sorunlarından habersiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Çok sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Bunun sebebi var, o da AKP iktidarıdır."

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın da, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işsizliğin bu ülkenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, "Şu an Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa B.'nin doktoru ile görüştüm, hayati tehlikesi bulunmuyor. Mustafa B.'nin en kısa sürede tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşmasını diliyorum, durumunun takipçisiyim” dedi.

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