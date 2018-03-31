İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatında online başvuru dönemi başladı

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularını zaman kaybı yaşamadan hızlı ve kolay biçimde internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri e-başvuru uygulamasını hizmete sundu. Yeni sistemle artık ruhsat başvuru işlemleri ve harç ödemeleri online sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, imar ruhsatta e-başvuru döneminin ardından e-belediye hizmetine yeni bir uygulama daha ekledi. Bu kapsamda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar online sistem üzerinden tek tıkla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hayata geçirilen e-ruhsat sistemi sayesinde artık iş yeri açmak isteyen vatandaşlar ruhsat başvurularını belediyeye gitmeden internet üzerinden kolayca halledebilecek. Yeni sistemle işverenler tek tıkla işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilirken aynı zamanda onaylanan ruhsat belgesini yine internet üzerinden çıkarıp iş yerinde bulundurabilecek.