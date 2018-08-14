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İş yerinde patlayan tüpler yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 06:20 | Son Güncelleme

Bursa'da tüp gaz satılan bir dükkanda patlama sonucu çıkan yangın bitişikteki lastik deposu ile kereste atölyesine sıçradı - Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatte söndürdü

Bursa'da tüp gaz satılan bir iş yerinde çıkan yangın bu dükkanın yanı sıra bitişiğindeki lastik deposu ve kereste atölyesinde hasara neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Soğanlı Odun ve Kömür Depoları'nda tüp gaz satışı yapılan O.E'ye ait dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Birkaç tüpün patlamasının ardından yükselen alevler, bu iş yerinin bitişiğinde bulunan lastik deposu ile kereste atölyesine sıçradı.

Patlama seslerini duyan ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Büyükşehir İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 11 araçla yangına müdahale etti.

Ayrıca, alevlerin elektrik trafosuna sıçraması nedeniyle bölgedeki elektrik akımı Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) görevlileri tarafından kesildi.

Yangını yaklaşık iki saatte kontrol altına alan ekipler daha sonra soğutma çalışmasına başladı.

Tüp gaz satılan iş yeri ile yanındaki depo ve atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa patlama tüp gaz yangın

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