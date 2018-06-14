İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Adana'da otomobil kiralama şirketinden çelik kasa, dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve kot pantolon çaldığı öne sürülen 3 zanlıdan 2'si güvenlik kamerası sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde Anıl B'ye ait otomobil kiralama şirketine, kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.

Anıl B, iş yerine gittiğinde kapının kırıldığını ve içerdeki dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ile içinde değerli eşya bulunmayan çelik kasa ve yeni aldığı kot pantolonunun çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kayıtlardan, 2 kişinin zorlayarak kapısını açtıkları otomobil kiralama şirketine girip eşyaları çaldığını, daha sonra zanlılardan birinin poşette taşıdığı eşyaları kaldırıma bıraktığını ve başka birinin poşeti alıp uzaklaştığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların benzer olaylardan emniyette suç kaydı bulunan Nuri C. (19), Ramazan Y. (20) ve Şeyhmus G. (21) olduğu tespit edildi.

Ekip, zanlılar Ramazan Y. ve Şeyhmus G'yi yakaladı.

Çaldıkları eşyaları sattıklarını ileri süren zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ekipler, Nuri C'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

