HABER

İş yerinden hırsızlık kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Adana'da tatlıcı dükkanında çalışan bir kadının cep telefonu ve parasını çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli tutuklandı

Adana'daki bir tatlıcıda çalışan kadının cep telefonu ve parasını çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç, mutfakta bıraktığı çantasından cep telefonu ve parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişinin Mehmet Salih D. olduğunu tespit etti.

Görüntülerde de şüpheli Mehmet Salih D'nin mutfağa kimsenin bulunmadığı sırada girip, çantadan cep telefonu ve parayı alıp uzaklaşma anı yer aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık tatlıcı

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.