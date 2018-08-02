İş yerinden televizyon çalan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerinden televizyon çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan zanlıların yakalanması için kent merkezinde uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında Rüstempaşa Mahallesi'nde elinde LCD televizyon bulunan C.B.K. şüphe üzerine durduruldu. Kontrolde, televizyonun Mustafapaşa Mahallesi'nde bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili C.B.K. ve ona yardım ettiği iddiasıyla F.O. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan televizyon, iş yeri sahibine teslim edildi.

