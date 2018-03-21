İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Adana’da, 3 iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerlerinde çalışan bazı personelin telefonlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, müşteri gibi mağazalara girip çalışanların cep telefonunu çalan şüphelinin Hüseyin K. (33) olduğunu belirledi.
Polis, adresini belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum