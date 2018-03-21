HABER

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da, 3 iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Adana’da, 3 iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerlerinde çalışan bazı personelin telefonlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, müşteri gibi mağazalara girip çalışanların cep telefonunu çalan şüphelinin Hüseyin K. (33) olduğunu belirledi.

Polis, adresini belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli olduKoşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu
'Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı''Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık Iş Yeri

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.