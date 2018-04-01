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İşadamı İrfan Çavuşoğlu: “Güçlü kadromuz ve projelerimizle göreve talibiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, hazırlıklar sürerken, gerek başkan adayları gerekse meslek gruplarının başkan adayları, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar.16’ncı ve 3.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, hazırlıklar sürerken, gerek başkan adayları gerekse meslek gruplarının başkan adayları, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar.
16’ncı ve 3. Gruptan DTSO Meclis Üyeliği ve 4. Grup İnşaat Malzemeleri Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Adayı olarak seçimlere hazırlanan İşadamı İrfan Çavuşoğlu, bu kapsamda muhtelif platformlarda, hedefleri ve projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Daha önce DTSO da muhtelif kurullarda başarıyla görev yapan ve bu süreçte birçok kesimin haklı takdirini kazanan Çavuşoğlu, amacının DTSO çatısı altında bütün Diyarbakır sevdalıları ile hem güç birliği hem de gönül birlikteliği yaparak, kamu yararına büyük projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, “Misyonu ve vizyonu olan insanlar olarak DTSO çatısı altında kalıcı ve köklü projelere imza atmak hedefiyle, arkadaşlarımla beraber bu kutlu yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. DTSO kurullarında daha önce de görev aldım. Bu yıl bağımsız listeyle girmeyi düşündüm. Sağlık sorunlarım ve iş yoğunluğumdan dolayı seçime girme düşüncemi erteledim. Beyaz listeden arkadaşlarla yoğun bir görüşme trafiği oldu ve nihayetinde ikna oldum. Kişilere ve gruplara bağlı olmadan hedeflerimi, alanlarında ve sektörlerinde oldukça geniş bir vizyona sahip olan arkadaşlarımla gerçekleştirmek niyetindeyim” dedi.

“Diyarbakır her şeyin en iyisini hak ediyor”
Bu doğrultuda 16. Grup İmalatçılar olarak DTSO Meclis Üyeliği ve 4. Grup İnşaat Malzemeleri satıcılarından meslek komitesi başkanlığı olarak seçimlere girmeye karar verdiğini anlatan Çavuşoğlu, “Şehrimize oldukça geniş bir yelpazede projeler üretebilmek ve bu projeleri hayata geçirmek amacıyla göreve talibiz. Diyarbakır halkımıza ve bütün arkadaşlarımıza hayırlısı olsun diyorum. Sadece beyaz listenin değil, tüm listelerin, renklerin oylarına talibim. Tüm Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz, katılımcı her oda üyesinin kendini temsil edeceği bir Ticaret odası inşaası ve yapılmayanları yapmak için talibiz. Türkiye Ticari ve İktisadi yaşamında söz sahibi olmak için talibiz, projelerimizle hizmete talibiz. Kişilerin, grupların ve parayla alınan oyların değil idealistliğimizle, özümüzle, sözümüzle, geçmişimizle ahd-ı vefamızla hizmete talibiz. Yeni bir sayfa için siz değerli iş insanlarımızın desteğini bekliyoruz, oylarınızı kendinize verin, yüreğinizin sesini dinleyin Beyaz Liste olarak bütün ekibimizle kollarımızı sıvamış durumdayız. Tüm renklere, gruplara özveriyle çalışan tüm grup ve renklere başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Hepimiz arkadaşız, Diyarbekir sevdalısıyız. Tüm görüşlere, listelere, oy verenlere, tercihlere saygımız vardır. Demokratik bir seçim olması temennimiz. Beyaz listede belirgin bir başkan adayımız yoktur. Herkes eşit hakka sahiptir. Seçimlerde oluşacak beyaz gruptan arkadaşlarla kendi aramızda istişare de bulunup, seçim yapıp başkan adayımızı belirleyeceğiz” diye konuştu.

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