HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan iş adamı Mehmet Yeşildağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi olan Mehmet Yeşildağ için Kasımpaşa, Piyalepaşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile iş,siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ'ın kardeşleri Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Yeşildağ'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)
Bayram tatilcileri yola çıktıBayram tatilcileri yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.