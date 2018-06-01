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İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de iş adamı Mehmet Duman, 4 ildeki mermer fabrikalarından, son 10 yılda 18 hırsızlık olayının meydana geldiğini söyledi. Duman seçim dönemindeki af tartışmalarına da tepki göstererek, 'Eğer yer yok diye af çıkarıyorlarsa, ben 3-4 ile hapishane yaptırırım' dedi.

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

Kayseri'nin yanı sıra çeşitli illerde mermer sektöründe iş yapan Mehmet Duman (80), hırsızlardan dert yandı. Son 10 yıldır işyerlerinde 20'ye yakın hırsızlık olayının olduğunu belirten Duman, “Yıllardır canım yandı, ama hırsızların yakalanması konusunda bir netice alamadım. Mahkemeler de sürüyor, bir olay dışında ne yazık ki aydınlanan, sonuca bağlanan bir dava olmadı. Sivas’ta mermer işletmesinde 4, Kayseri’de 3, İzmir’’de 6 ve Eskişehir’de de 5 kez hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Geçen yıl Ekim ayında İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında meydana gelen hırsızlık olayında 1 milyon lira zararı olduğu belirten Duman, "Sadece İzmir’de ortaya çıkan zararımız bu. Diğer illerdeki hırsızlık olaylarını da eklediğimiz da rakam daha da fazla” dedi.

​Son günlerde siyasette af tartışmalarının da yaşandığını belirten işadamı Mehmet Duman, "Seçim gündeminde af çıksın, falan deniyor. Ben hırsıza af çıksın istemiyorum. Rahşan hanım hırsıza af çıkardı, ülke zarar gördü. Eğer yer yok diye af çıkarıyorlarsa, ben imkanlarım ölçüsünde gücüm yettiği kadar, 3-4 ile hapishane yaptırırım" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık af soygun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam haklı kardeşim hırsıza af gelmesin diyo :)
Hırsızları habire dışarı çıkartıyorlar. başında tutuklandı denilen hırsız 15-20 gün sonra disarida böyle adaletin
adam yüzde yüz haklı. ancak bu işten canı yanan anlar. işten soğur yapmak istemez, neden yapıyorum ki der, hırsızlar çalsın diyemi? üretmek, vatana millete faydalı olmak ister ama pislikler bu aşkı şevki kırar.
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