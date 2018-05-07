İşaret diliyle İstiklal Marşı

Çankırı'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 350 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından Atatürk Stadı'nda Engelliler Haftası Farkındalık Festivali düzenlendi.
Etkinlikte ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu daha sonra anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 350 kişilik grup işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Törende konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Eldivan Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun üniversite adına önemli konulara imza attığını söyledi.
Türkiye'nin büyük bir medeniyet olduğunu belirten Ayrancı, "Biz bu şekilde aydınlanacağız, büyüyeceğiz. Bizler, büyük Türkiye, büyük medeniyet, büyük projeksiyon adamıyız. Biz ülke olarak büyük olmak için yaratılmışız." dedi.
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İlknur Göl de toplum olarak farklılıkları, farkındalığı bilmek ve arttırmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için "İstiklal Marşı'na Dokunuyoruz" projesini oluşturduklarını ifade eden Göl, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz topluma hizmet etmek amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söyleyerek farkındalık gerçekleştirdiler. Bunun yanında özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlik faaliyetleri oluşturarak bugünü onlar için festival haline getirdiler. Bizler bu özel insanlarımızın farkındalığını kazandırmak için yapılan çalışmaları arttırarak gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamalıyız."
Konuşmaların ardından Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
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