İşaret diliyle İstiklal Marşı

Çankırı'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 350 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından Atatürk Stadı'nda Engelliler Haftası Farkındalık Festivali düzenlendi.

Etkinlikte ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu daha sonra anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 350 kişilik grup işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Eldivan Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun üniversite adına önemli konulara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir medeniyet olduğunu belirten Ayrancı, "Biz bu şekilde aydınlanacağız, büyüyeceğiz. Bizler, büyük Türkiye, büyük medeniyet, büyük projeksiyon adamıyız. Biz ülke olarak büyük olmak için yaratılmışız." dedi.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İlknur Göl de toplum olarak farklılıkları, farkındalığı bilmek ve arttırmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.