HABER

İŞÇİ SENDİKALARINDAN 'DİLEK DAYAR' EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Sirkeci'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi protesto edildi.  DİSK başta olmak üzere bazı işçi sendikalarına üye bir grup eylemci 13.00'da Büyük Postane önende toplandı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Sirkeci'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi protesto edildi.
DİSK başta olmak üzere bazı işçi sendikalarına üye bir grup eylemci 13.00'da Büyük Postane önende toplandı. DİSK'in organize ettiği eyleme CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Eylemciler, "Kaza değil, cinayet" sloganları attı. Grup, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, eylem sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
Basın açıklamasında, Dayar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi verilerek "İşçi arkadaşlarımız havanın rüzgarlı olduğunu belirtmesine rağmen, firma tarafından çalışmaya devam etme kararı alınmıştır. Yağmurun bastırmasıyla içeri geçmek isteyen arkadaşımız Dilek Dayar, güvenlik halatının kısa olmasından dolayı halatı iskeleden çıkarmak zorunda kalmıştır. Dilek Dayar, 20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. İskele ile bina arasında güvenlik halatının bulunmamasının yanı sıra, iskelenin daha önceden sorunlu olduğu ve bu nedenle iskelenin üzerine bir iskele daha kurulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü
- Büyük Postane önünde toplanan eylemcilerden görüntüler
- Güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden görüntüler
- Sezgin Tanrıkulu'nda görüntü
- Basın açıklaması
- Genel ve detay görüntüler

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi
PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı! PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

Gaziantep'deki gümrük kapısında patlama!

Gaziantep'deki gümrük kapısında patlama!

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.