İşçi sendikalarından 'Dilek Dayar' eylemi

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA SİRKECİ'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi protesto edildi.

DİSK başta olmak üzere bazı işçi sendikalarına üye bir grup eylemci 13.00'da Büyük Postane önende toplandı. DİSK'in organize ettiği eyleme CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Eylemciler, "Kaza değil, cinayet" sloganları attı. Grup, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, eylem sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Basın açıklamasında, Dayar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi verilerek "İşçi arkadaşlarımız havanın rüzgarlı olduğunu belirtmesine rağmen, firma tarafından çalışmaya devam etme kararı alınmıştır. Yağmurun bastırmasıyla içeri geçmek isteyen arkadaşımız Dilek Dayar, güvenlik halatının kısa olmasından dolayı halatı iskeleden çıkarmak zorunda kalmıştır. Dilek Dayar, 20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. İskele ile bina arasında güvenlik halatının bulunmamasının yanı sıra, iskelenin daha önceden sorunlu olduğu ve bu nedenle iskelenin üzerine bir iskele daha kurulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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