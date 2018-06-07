İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

İzmir'in Menemen ilçesi Seyrek beldesinde, mevsimlik işçiler tarafından iple sazlıklara bağlanmış siyah bir valiz içinde kadın cesedi bulundu. 20-25 günlük olduğu tahmin edilen cesedin kimliği ve yaşı belirlenemezken, valizin dışına sarkan bazı parçaların da köpekler tarafından yendiği tahmin ediliyor. Polis kayıpları araştırırken, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

20-25 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR



Yeni Asır'da yer alan habere göre, valiz cinayetlerine bir yenisi İzmir'de eklendi. Mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan işçiler bölgeden geçerken sazlıklar içinde siyah bir valiz görünce merak edip yanına gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. İşçiler valizden sarkan bir tek ayağın kemik parçalarını görünce hemen polisi aradı. Alınan ihbardan sonra kısa sürede olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iple bağlı bulunan siyah renkli büyük valizi açtığında ilk belirlemelere göre 20-25 günlük olduğu tahmin edilen bir ceset buldu.