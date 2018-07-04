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İşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde çalışırken güvenlik soruşturmalarına takılan ve kadroya geçemeyerek işsiz kalan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, 94 gün önce EÜ Rektörlüğü önünde başlattıkları oturma eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

İşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde çalışırken güvenlik soruşturmalarına takılan ve kadroya geçemeyerek işsiz kalan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, 94 gün önce EÜ Rektörlüğü önünde başlattıkları oturma eylemlerini sonlandırma kararı aldı. DİSK İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, işçilerin İzmir'deki idare mahkemelerinde açtıkları yürütmeyi durdurma davalarında, işçiler lehine kararların çıkmaya başladığını, bu nedenle eylemi bitirdiklerini söyledi.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) maddelerden biri olan güvenlik soruşturmasına takılan ve kadroya geçemeyerek işsiz kalan Ege Üniversitesi (EÜ) işçileri, EÜ Rektörlüğü önünde başlattıkları oturma eylemlerini, 94'üncü günde sonlandırdı. DİSK Genel İş İzmir 7 No'lu Şube'de örgütlü olan işçiler, kararlarını yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu. İşçilere, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de destek verdi.
Açıklamada 'Kadro dediniz işimizden ettiniz', 'Zafer direnen işçinin olacak' ve 'Yaşasın sınıf dayanışması' sloganları atıldı. İşçiler, üzerinde 'Güvenlik soruşturması dediniz, işimizden ettiniz' yazılı pankart taşıdı. Bazı işçiler de yine üzerinde 'Güvenlik soruşturması dediniz, işimizden ettiniz' yazılı tişörtler giydi.
DAVALAR SONUÇLANMAYA BAŞLADI
KHK ile taşerona kadro müjdesi verenlerin aslında işçileri çalışırken işsiz bırakarak ölüme ve açlığa mahkum ettiğini ileri süren DİSK Genel İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, kamuda ve belediyelerdeki kadro söylemlerinin, ayrımsız, şartsız kadro isteğinin çok gerisinde kaldığını söyledi. Köroğlu, "94 gündür Ege Üniversitesi işçisi suçsuz olduklarını dile getirmek ve bu hukuksuz anlayışa dur demek için rektörlük önünde direnmektedir. Mevcut yasa olmasına rağmen engelli emekli ve eski hükümlü işçileri de kapının önüne koymuş ancak 94 gündür devam eden direnişimizle eski hükümlü ve engelli üyelerimiz iş başı yaptırılmıştır" dedi.
İşten çıkarılan işçilerin, kararın yürütmesini durdurmak için İzmir'deki idare mahkemelerinde dava açtığını belirten Köroğlu, bu davalardan bazılarının işçiler lehine sonuçlandığını kaydetti. Köroğlu, "Mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile 5 işçi arkadaşımız daha işbaşı yaptı" dedi. Köroğlu ayrıca, bir işçinin işten çıkarılma gerekçeleri arasında işçinin annesinin Nevruz kutlamalarına katılmış olmasının gösterildiğini iddia etti. Tüm işçiler, iş başı yapıncaya kadar farklı eylemlerle mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

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İşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdıİşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdıİşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdıİşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdı

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