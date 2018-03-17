İşçiler inşaattan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Siverek ilçesinde asansör halatının kopması sonucu inşaattan düşen işçilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ahmet Kerekti ile Yılmaz İren asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.
Ağır yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kerekti müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.
Sağlık durumu ağır olan İren ise ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Evliliklerini bitirip hırsızlığa başladılar!
Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum