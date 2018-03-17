İşçiler inşaattan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Siverek ilçesinde asansör halatının kopması sonucu inşaattan düşen işçilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ahmet Kerekti ile Yılmaz İren asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.

Ağır yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kerekti müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Sağlık durumu ağır olan İren ise ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.