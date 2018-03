İşçiler, sendika üyeliklerine destek veren patronlarına Cevşen hediye etti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de trafo üretimi yapan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST) bünyesinde çalışan ve Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, 41 yıldır sendika üyeliklerine destek veren Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’ya, üzerinde duaların yer aldığı 'Diriliş Cevşen-i Ayetli Osmanlı Zırh Biblo' hediye etti.

BEST’in Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında gerçekleştirilen törene; BEST Genel Müdürü Dursun Özman, Türk İş Balıkesir İl Temsilcisi ve aynı zamanda Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi Başkanı Nedim Veske, Şube Mali Sekreteri Serkan Uzun, Şube Sekreteri Fatih Uzan, İşyeri Baş Temsilcileri İbrahim Mercan, Aydın Kuru ve Ahmet İşgüden ile Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı katıldı. İşçiler tarafından patronlarına üzerinde duaların yer aldığı 'Diriliş Cevşen-i Ayetli Osmanlı Zırh Biblo' takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Nedim Veske, BEST’in özel sektör dalında Balıkesir’de örgütlü tek kuruluş olduğunu söyledi. Şirket yönetiminin 41 yıldır sendikal faaliyetleri desteklediğini ifade eden Veske şunları söyledi:

"Şehrimizin özel sektör dalında tek sendika örgütlü kuruluşu olan ve 41 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş’nin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bir ülkede üreten ne kadar değerli ise o üretimi sağlayan, işyerleri açanlar da bizim için o kadar değerlidir. Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi olarak, bu katkılarından dolayı Sayın Rona Yırcalı’nın şahsında Yırcalı Holding’e teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız, insana sevgi, emeğe saygı duyan bir anlayış içerisinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Biz, üretmekten, kazandırmaktan ve kazanmaktan yanayız. Bunu BEST’te görüyor ve yaşıyoruz. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız."

Tören, hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi.

