İşçilerden, tarihi kulede pastalı kutlama

Antalya Perge Antik Kentinde çalışan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tarihi kulede pasta keserek kutlama yaptı.
Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram tarafından Perge Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarında görev yapan işçiler için kutlama programı düzenlendi.
Antik kentteki tarihi kuleye çıkan Acar, Karabayram ile işçiler pasta kesti.
Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perge Antik Kenti'nin son iki yıldır yüzlerce işçinin emeğiyle ayağa kalkmaya başladığını dile getirdi.
Çalışanlarının yüzde 60'ının işçi olduğuna işaret eden Karabayram, "Onlar yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Tarih bilinciyle büyük bir titizlikle işlerini yürütüyorlar. Antik kentlere büyük emek veriyorlar. İşçilerimize Perge Kuleleri'nde kutlama yapma kararı verdik. Onlar mutlu olmayı hak ediyor. Bütün işçilerin bayramını kutluyorum." dedi.
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