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İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 21:52 | Son Güncelleme

Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde ormana sayvan (baraka) kurmaya giden orman işçisini taşıyan kamyon akşam saatlerinde ilçeye dönüş sırasında şarampole uçtu. Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkartılması için AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yenice kamyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşçi taşıyan kamyon bize has bir şey mi? Kamyonda insan taşımaya cesaret eden kişiler var ise birilerinin görevini getirmemesi nedeniyle hesap vermesi gerekiyor.
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