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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

Antalya'nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, adı ölüm virajı olarak bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi.

İşçilerin gece vardiyası için çalışma alanını gittikleri öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya midibüs trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Korkan teslım olurdu.araplar gıbı turkıye başka yerlere kaçardı.bıldıgım onlar 5 yıldır hıc durmadan yerınde savaşıyor
@zafred hemşerim sen ne anlatıyon ALLAH aşkına trafik kazası diyor ölen var yaralılar var diyor. sen saptırma yarabbi.
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