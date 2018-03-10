İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 22.00 sıralarında, adı ölüm virajı olarak bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi.
İşçilerin gece vardiyası için çalışma alanını gittikleri öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(DHA)
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