İşçilerin CHP Genel Merkezi'ne adalet yürüyüşü sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri sürerek bu durumu protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne kadar "Herkes için adalet" sloganıyla yürüyüş başlatan iki işçi Uşak'a ulaştı.

İzmir'den başladıkları yürüyüşlerinin altıncı gününde Uşak Havaalanı yakınlarında gazetecilere açıklama yapan işçilerden 33 yaşındaki Ali Ünlü, yaklaşık 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İZSU'dan bazı kurum yöneticilerinin kendisini hedef alması nedeniyle atıldığını savunarak, hak arayışı için yola çıktıklarını söyledi.

Altı günde yaklaşık 230 kilometre yol katettiklerini belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Oldukça zorlu bir yürüyüş oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet' yürüyüşünde de yürümüştüm ama biz şu ana kadar hiçbir CHP'liye sesimizi duyuramadık. Ankara'ya 360 kilometre yolumuz var, günde ortalama 40 kilometre yürümeye çalışıyoruz. Ayaklarımız yaralandı, kendi imkanlarımızla tedavi etmeye çalışıyoruz. Yolda vatandaşlar bize ilgi gösteriyor, yanımıza gelip bize destek olduklarını söylüyorlar, bazıları fotoğraf çektiriyor. Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne vardığımızda sorunun çözüleceğine inanmak istiyorum."