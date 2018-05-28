HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İşçilerin CHP Genel Merkezi'ne adalet yürüyüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri sürerek bu durumu protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne kadar "Herkes için adalet" sloganıyla yürüyüş başlatan iki işçi, Afyonkarahisar'a ulaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri sürerek bu durumu protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne kadar "Herkes için adalet" sloganıyla yürüyüş başlatan iki işçi, Afyonkarahisar'a ulaştı.

İZSU'da iş akitleri sonlandırılan işçiler Ali Ünlü ve Serhan Korkmaz'ın durumu protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne başlattıkları yürüyüş sürüyor.

İzmir'den başladıkları yürüyüşlerinin 8. gününde Afyonkarahisar girişinde gazetecilere açıklama yapan işçilerden Ali Ünlü (33), yaklaşık 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İZSU'dan bazı kurum yöneticilerinin kendisini hedef alması nedeniyle işten çıkarıldığını savunarak, haklarını aramak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 340 kilometre yol katettiklerini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"İZSU'da bazı yöneticilerin usulsüzlükleri için şikayette bulundum. Anayasal hakkımı kullandım. Bununla ilgili yöneticiler bizim hakkımızda İZSU Teftiş Kuruluna başvuruda bulundu. Teftiş Kurulu da bununla ilgili ceza almış kişilerin şikayetlerini göz önüne alarak soruşturma açtı. 15 ay gibi devam eden bir süreçten sonra taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci öncesi işten çıkarıldık. İş aktimize son verildi."

Üzerlerindeki "Herkes İçin Adalet" yazılı tişörtlerle yürüyen işçilerden Serhan Korkmaz (32) da kardeşiyle birlikte çalışırken işten çıkarıldıklarını anlattı.

Kardeşinin askere gittiğini söyleyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ben bu süreç devam ederken, yasal süreci başlattım. Daha sonra bizi başlamamız için tekrar kurumdan çağırdılar. Bize bir kağıt imzalattılar. Başlattığım yasal süreci sonlandırarak tekrar işe başlattılar. Ardından 25 gün çalıştıktan sonra daha önceki aynı işten çıkarma gerekçeleri ile tekrar işten çıkarttılar. Ben tam kendi işimi kurmaya çalışırken tekrar işe başlatıp, yeniden çıkarttılar. Neden böyle olduğunu sorduğumuzda 'emir yukarıdan' dediler. Herkes topu birbirine atıyor. Kimse bize net bir cevap veremiyor. Biz bu sorunun cevabını aramak için yürüyoruz."

Ankara'ya pazar veya pazartesi günü ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, "Adalet herkes için olmalı. Bu talebimizi CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak bir kez daha duyuracağız." diye konuştu.

İki işçi, açıklamanın ardından yürüyüşlerine devam etti.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Kayseri'de ramazanın vazgeçilmezi sucuk içiKayseri'de ramazanın vazgeçilmezi sucuk içi
Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor (2)Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar CHP izmir büyükşehir belediyesi İZSU yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.