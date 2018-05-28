İşçilerin CHP Genel Merkezi'ne adalet yürüyüşü sürüyor

"İZSU'da bazı yöneticilerin usulsüzlükleri için şikayette bulundum. Anayasal hakkımı kullandım. Bununla ilgili yöneticiler bizim hakkımızda İZSU Teftiş Kuruluna başvuruda bulundu. Teftiş Kurulu da bununla ilgili ceza almış kişilerin şikayetlerini göz önüne alarak soruşturma açtı. 15 ay gibi devam eden bir süreçten sonra taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci öncesi işten çıkarıldık. İş aktimize son verildi."

AFYONKARAHİSAR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri sürerek bu durumu protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne kadar "Herkes için adalet" sloganıyla yürüyüş başlatan iki işçi, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Üzerlerindeki "Herkes İçin Adalet" yazılı tişörtlerle yürüyen işçilerden Serhan Korkmaz (32) da kardeşiyle birlikte çalışırken işten çıkarıldıklarını anlattı.

Kardeşinin askere gittiğini söyleyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ben bu süreç devam ederken, yasal süreci başlattım. Daha sonra bizi başlamamız için tekrar kurumdan çağırdılar. Bize bir kağıt imzalattılar. Başlattığım yasal süreci sonlandırarak tekrar işe başlattılar. Ardından 25 gün çalıştıktan sonra daha önceki aynı işten çıkarma gerekçeleri ile tekrar işten çıkarttılar. Ben tam kendi işimi kurmaya çalışırken tekrar işe başlatıp, yeniden çıkarttılar. Neden böyle olduğunu sorduğumuzda 'emir yukarıdan' dediler. Herkes topu birbirine atıyor. Kimse bize net bir cevap veremiyor. Biz bu sorunun cevabını aramak için yürüyoruz."

Ankara'ya pazar veya pazartesi günü ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, "Adalet herkes için olmalı. Bu talebimizi CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak bir kez daha duyuracağız." diye konuştu.

İki işçi, açıklamanın ardından yürüyüşlerine devam etti.

