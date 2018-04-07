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İşçilerin kadroya geçmesiyle birlikte kutlama başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Van Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdunda görevli taşeron firma elemanlarının daimi kadroya geçişleri ile birlikte bir kutlama etkinliği düzenlendi.Van Süleyman Şah Erkek Yurdu güvenlik, temizlik ve teknisyen personellerinin öncülüğünde hazırlanan etkinliğe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdür Yardımcısı Hamdullah Çaban, İnşaat Emlak Müdürü Nafiz Geylani, Yurt İdari İşler Müdürü Mustafa Zorar ve Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurt Müdürü İsa Yeşil katıldı.

İşçilerin kadroya geçmesiyle birlikte kutlama başladı

Van Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdunda görevli taşeron firma elemanlarının daimi kadroya geçişleri ile birlikte bir kutlama etkinliği düzenlendi.
Van Süleyman Şah Erkek Yurdu güvenlik, temizlik ve teknisyen personellerinin öncülüğünde hazırlanan etkinliğe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdür Yardımcısı Hamdullah Çaban, İnşaat Emlak Müdürü Nafiz Geylani, Yurt İdari İşler Müdürü Mustafa Zorar ve Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurt Müdürü İsa Yeşil katıldı. Kadrolu işçiler adına bir açıklama yapan Güvenlik Şefi Tayfur Öner, "Öncelikle yıllardır bu anı bekliyorduk. Bizler için bir hayal olan bu anı gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bütün bakanlarımıza ve bizden sorumlu müdür ve amirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim gibi emekçilerin hayalini gerçeğe dönüşürdünüz. Allah sizlerden razı olsun” dedi.
Daha sonra yemek ikramı yapılan etkinliğe taşeron işçiler adına hizmetlerinden dolayı kadroya geçenlerin adına Tayfur Öner, Van KYK İl Müdürü Süleyman Şakar’a verilen plaketi Yurt İdari İşler Müdürü Mustafa Zorar’a verdi.

İşçilerin kadroya geçmesiyle birlikte kutlama başladı

İşçilerin kadroya geçmesiyle birlikte kutlama başladı

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