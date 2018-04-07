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İşçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın (38) sağ bacağı, kablo dolanması sonucu koptu.

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın (38) sağ bacağı, kablo dolanması sonucu koptu. O anların güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Olay, Eldelek Mahallesi'ndeki bir jeotermal sondaj sahasında, geçen 3 Nisan Salı günü meydana geldi. Sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın bacağına bilinmeyen bir nedenle sondaj kuyusunun kablosu dolandı. Kablonun sıkması sonucu Mısırlı'nın sağ bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne kaldırıldı. Kopan ve 1500 metre derinliğindeki kuyuya düşen bacak, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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