İSEMX Engelliler Müzik Grubu konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü'nde (İSEM) eğitim alan engelli bireylerin oluşturduğu İSEMX Müzik Grubu konser verdi.

Şehrin 49 noktasında "İstanbul’da Yaz Neşesi" etkinliklikleri çerçevesinde, Üsküdar sahilinde gerçekleşen konserde grup üyeleri izleyiciler tarafından ilgi gördü.

Evrensel kültüre ait mistik parçalardan Anadolu ezgilerine, popüler müzikten Türkçe rock müziğe kadar pek çok eseri başarıyla seslendiren İSEMX, farklı enstrümanları birlikte çalmasıyla dikkati çekti.

Konser için kurulan sahnenin önünde müzikseverler ve Üsküdarlılar çalınan şarkılara ve halk oyunlarına eşlik etti.

- İSEMX Müzik Grubu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü'ne bağlı olarak, 2011 yılında eğitmen Murat Uçtu yönetiminde kurulan İSEMX'in farklı enstrümanları başarıyla çalan üyeleri, hem orkestrada hem de vokalde görev aldı.

Müzik altyapısına sahip engellilerden seçilerek kurulan grup üyelerine ritim, nota, ses eğitimi ve armoni üzerine eğitim verildi, gerekli uyumun yakalanmasıyla konserlerine başladı.

Türkiye'nin birçok ilinde ve farklı ülkelerde konserler veren, ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın "Eğitim Her Engeli Aşar" projesinde de yer alan müzik grubunun halk müziği parçalarından oluşan bir albümü de bulunuyor.

Cuma, cumartesi ve pazar akşamları halkın müzikle buluşacağı konserlerin de yer aldığı "İstanbul Yaz Neşesi" çeşitli etkinliklerle devam edecek.

